К какому количеству вещества соответствует 49 граммов серной кислоты? С ДАНО и Реш??нием

Химия
К какому количеству вещества соответствует 49 граммов серной кислоты? С ДАНО и Реш??нием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                   Решение:m(H2SO4)=49 г                n(H2SO4) = m(H2SO4) / M(H2SO4)М(H2SO4)=98 г/моль      n(H2SO4) = 49 / 98 = 0,5 мольНайти:n(H2SO4) = ?

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