К какому количеству вещества соответствует 49 граммов серной кислоты? С ДАНО и Реш??нием
Химия
К какому количеству вещества соответствует 49 граммов серной кислоты? С ДАНО и Реш??нием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:m(H2SO4)=49 г n(H2SO4) = m(H2SO4) / M(H2SO4)М(H2SO4)=98 г/моль n(H2SO4) = 49 / 98 = 0,5 мольНайти:n(H2SO4) = ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подумайте и завершите следующие предложения .При общении мне трудно...,при общении я радуюсь ....,при общении я стараюсь...,при общении я огорчаюсь...
Другие предметы