Рассказ про торф по плану: свойства, применение , способы добычи, бережное отношен??е.

Окружающий мир
Рассказ про торф по плану: свойства, применение , способы добычи, бережное отношен??е.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торф обладает свойствами он горит.Из него делают антисептики,производят топливо,делают удобрение,сырье для спирта пластмассы и воска, егодобывают на болотах он растет 1 см - 10 лет.
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