Рассказ про торф по плану: свойства, применение , способы добычи, бережное отношен??е.
Окружающий мир
Рассказ про торф по плану: свойства, применение , способы добычи, бережное отношен??е.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торф обладает свойствами он горит.Из него делают антисептики,производят топливо,делают удобрение,сырье для спирта пластмассы и воска, егодобывают на болотах он растет 1 см - 10 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вместо звездочки запиши наибольшее двузначное число удовлетворяющие условию признака делимости (738+*):10