Жуки могильщики значение в природе?скажите пжжж СРОЧНО НАДО

Биология
Жуки могильщики значение в природе?скажите пжжж СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти жуки приносят огромную пользу окружающей среде, занимаясь «погребением» останков погибших животных.Жуки-могильщики играют роль добросовестных санитаров в природе, хотя трудятся исключительно для своего блага – возможности прокормить собственное потомство.
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