Чем отличается английская армия от французского??? срочноооо

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Французская армия состояла из феодального рыцарского ополчения, солдат, призванных на войну на контрактной основе (в их число входили как простолюдины, так и представители знати, с которыми правительство заключало устные или письменные контракты) и иностранных наёмников (в их число входили и отряды знаменитых генуэзских арбалетчиков ). Воинскую элиту составляли отряды феодального ополчения. Ко времени начала конфликта число рыцарей, способных носить оружие, составляло 2350—4000 воинов. Рыцарское сословие к тому времени стало практически закрытой кастой. Система всеобщей воинской повинности, формально существовавшая во Франции, ко времени начала войны практически исчезла. Города, тем не менее, были способны выставлять крупные воинские контингенты, включавшие кавалерию и артиллерию. Все воины получали плату за свою службу. Слабой стороной была низкая управляемость из-за своеволия рыцарей. Английская армия отличалась высокой дисциплиной и четкой организацией. Главной ее боевой силой была пехота, в основном состоявшая из лучников, которых прикрывали спешенные рыцари. На поле боя многочисленные отряды английских лучников выходили в плотном построении, в котором особенно ценились не точность, а скорострельность ( до 10-12 выстрелов в минуту) . Длинные луки и отличная выучка стрелков принесли Англии знаменитые победы над элитной французской армией – конными рыцарями, закованными в тяжелую броню- в битвах при Кресси, Пуатье, Азенкуре. Широко использовали английские лучники против своих конных противников и полевые заграждения: колья, вбитые в землю, канавы, волчьи ямы. Однако, незначительная численность населения Англии не позволила довести количество солдат английской армии до уровня, достаточного для быстрого и успешного завершения войны. Наличие соответствующих военных технологий (превосходство английской армии в военной организации и вооружении над французами) не смогло восполнить нехватки ресурса численности.