Помогите, пожалуйста. Срочно надо x^4+2x^3-7x^2-8x+12=0
Алгебра
Помогите, пожалуйста. Срочно надо x^4+2x^3-7x^2-8x+12=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x1=1 x2=2 ( 3x^{2}+7x+6)-нет корней отв:х1=1, х2=2
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