Помогите, пожалуйста. Срочно надо x^4+2x^3-7x^2-8x+12=0

Алгебра
Помогите, пожалуйста. Срочно надо x^4+2x^3-7x^2-8x+12=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x1=1 x2=2 ( 3x^{2}+7x+6)-нет корней отв:х1=1, х2=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение Старикова дочка и бабина дочка
Ответить
Математика
Помогите решить задача:в библиотеке 12000 книг 3\10 на английском 3 сороковых на немецком 1 5 на русском сколько книг на эстонском языке
Ответить
Математика
Ящик с яблоками весит15кг.пустой ящик 3кг.на сколько яблоки легче пустого ящика.
Ответить
Математика
Решите задачу семёновские мастера расписали 1600 матрешек пятую часть всех матрешек увезли на выставку остальные упаковали в коробки по 20 матрешек...
Ответить
Английский язык
Кто главный герой книги Путешествие Гулливера
Ответить