Решите задачу семёновские мастера расписали 1600 матрешек пятую часть всех матрешек увезли на выставку остальные упаковали в коробки по 20 матрешек в каждой и отправили на ярмарку сколько коробок смотрёшка отправили на ярмарку
Математика
Решите задачу семёновские мастера расписали 1600 матрешек пятую часть всех матрешек увезли на выставку остальные упаковали в коробки по 20 матрешек в каждой и отправили на ярмарку сколько коробок смотрёшка отправили на ярмарку
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Всего получилось 64 коробки
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