Решите задачу семёновские мастера расписали 1600 матрешек пятую часть всех матрешек увезли на выставку остальные упаковали в коробки по 20 матрешек в каждой и отправили на ярмарку сколько коробок смотрёшка отправили на ярмарку

Математика

Решите задачу семёновские мастера расписали 1600 матрешек пятую часть всех матрешек увезли на выставку остальные упаковали в коробки по 20 матрешек в каждой и отправили на ярмарку сколько коробок смотрёшка отправили на ярмарку

Автор: Гость