Напишите значение терминов князь, дружинник, язычество, христианство, государств??

Гость: Гость:

Князь - глава феодального монархического государства.(бывают удельные князья, т.е. управляют определенным участком). Дружина - княжеское войско. Дружинником является один из солдат ( не уверена, но вроде дружинник правая рука князя). Язычество - вера во множество богов. Христианство - это мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Государство - организация, обладающая политической властью, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.