Напишите значение терминов князь, дружинник, язычество, христианство, государств??

История
Напишите значение терминов князь, дружинник, язычество, христианство, государств??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь - глава феодального монархического государства.(бывают удельные князья, т.е. управляют определенным участком). Дружина - княжеское войско. Дружинником является один из солдат ( не уверена, но вроде дружинник правая рука князя). Язычество - вера во множество богов. Христианство - это мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Государство -  организация, обладающая политической властью, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.
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