Сюжетний ланцюг твору За сестрой

Гость: Гость:

1 росповіть про жителів села спасівка 2 опис українського степу 3 під час відпочинку уощакі до їх. табору наближаюця татари 4 хвилювання павлусі перет битвою 5 степан судак роспутає мотуску на руках за допомогою ножика 6 павлуся розшукує сестру 7 павлуся сподобався. багатому татарському купцю 8 павлуся потрапляє у бахчесарай 9