Сюжетний ланцюг твору За сестрой
Українська література
Сюжетний ланцюг твору За сестрой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 росповіть про жителів села спасівка 2 опис українського степу 3 під час відпочинку уощакі до їх. табору наближаюця татари 4 хвилювання павлусі перет битвою 5 степан судак роспутає мотуску на руках за допомогою ножика 6 павлуся розшукує сестру 7 павлуся сподобався. багатому татарському купцю 8 павлуся потрапляє у бахчесарай 9
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