Волейбольных мячей в спортивном зале школы 15 шт,а футбольных -5.На сколько футболь??ых мячей меньше ,чем волейбольных?Во сколько раз футбольных мячей меньше,чем волейбольных?

Математика
Волейбольных мячей в спортивном зале школы 15 шт,а футбольных -5.На сколько футболь??ых мячей меньше ,чем волейбольных?Во сколько раз футбольных мячей меньше,чем волейбольных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 15-5=10 (м) - на столько футбольных мячей меньше 2) 15:5=3 (раза) - во столько раз футбольных мячей меньше Ответ: На 10 футбольных мячей меньше, в 3 раза футбольных мячей меньше.
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