В математическом кружке занимаются 19 пятиклассников причём мальчиков на 5 больше чем девочек сколько маль чиков занимается в математическом кружке . покажите на рисунке ,изображены 5 мальчиков помагите

Математика

В математическом кружке занимаются 19 пятиклассников причём мальчиков на 5 больше чем девочек сколько маль чиков занимается в математическом кружке . покажите на рисунке ,изображены 5 мальчиков помагите

Автор: Гость