В математическом кружке занимаются 19 пятиклассников причём мальчиков на 5 больше чем девочек сколько маль чиков занимается в математическом кружке . покажите на рисунке ,изображены 5 мальчиков помагите
Математика
В математическом кружке занимаются 19 пятиклассников причём мальчиков на 5 больше чем девочек сколько маль чиков занимается в математическом кружке . покажите на рисунке ,изображены 5 мальчиков помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 мальчиков , а девочек соответсвенно 12 X+x+5=19 2x=19-5 2x=14 X=7
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