Сравни ( », « или =) 9/100 км и 9/100 м 7/10 см и 9/10 см 9/100 ц и 90 кг 7/10 м и 70 мм 40. 589 м и 40 км 589 м 40. 589 мм и 4. 058 дм 9 мм

Математика

Сравни ( », « или =) 9/100 км и 9/100 м 7/10 см и 9/10 см 9/100 ц и 90 кг 7/10 м и 70 мм 40. 589 м и 40 км 589 м 40. 589 мм и 4. 058 дм 9 мм

Автор: Гость