Описание зайца на английском языке с переводом

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Описание зайца на английском языке с переводом
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Гость:
Ohhhh( I'm sorry. I don't speak Russia(
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