Описание зайца на английском языке с переводом
Русский язык
Описание зайца на английском языке с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ohhhh( I'm sorry. I don't speak Russia(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зібрали 322 кг плодів шипшини.після сушіння маса плодів змешилась удвічі.скількі в??йшло кілограмів сухих плодів шипшини.
Физика
ПОЖАЛУЙСТА!!! 1 пользуясь данными табл. 6 определите, в каком состоянии при комнатн??й температуре должны находиться водород, эфир , спирт . 2 по...