I день 165 км это в 3 раза б. чем во второй день, и на 78 км б. чем в третий день. Какой путь проделали туристы за 3 дня?
Математика
I день 165 км это в 3 раза б. чем во второй день, и на 78 км б. чем в третий день. Какой путь проделали туристы за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
165*3=495 165-78=87 165+495+87=747
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