I день 165 км это в 3 раза б. чем во второй день, и на 78 км б. чем в третий день. Какой путь проделали туристы за 3 дня?

Математика

I день 165 км это в 3 раза б. чем во второй день, и на 78 км б. чем в третий день. Какой путь проделали туристы за 3 дня?

Автор: Гость