Где возник древнейший алфавит? Почему в нём знаков гораздо меньше чем в клинописи и письме древних египтян?
История
Где возник древнейший алфавит? Почему в нём знаков гораздо меньше чем в клинописи и письме древних египтян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый древний из известных алфавитов возник в Финикии (примерно на территории нынешнего Ливана) около 3,5 тыс. лет назад. Знаков меньше потому, что знак в алфавитном письме обозначает звук (часто только согласный) или слог, а звуков и слогов меньше, чем слов, которые передавались клинописью и передаются иероглифами.
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