Задайте общий вопрос, специальный вопрос, вопрос к подлежащему, альтернативный вопрос, разделительный вопрос к следующему предложению: They will read a book
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Задайте общий вопрос, специальный вопрос, вопрос к подлежащему, альтернативный вопрос, разделительный вопрос к следующему предложению: They will read a book
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Will they read a book ? Who will read a book ? What will they read ? They will read a book, won"t they ?
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