Помогите найти несколько пословиц про уважение старших на белорусском языке. Про??у!!
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Помогите найти несколько пословиц про уважение старших на белорусском языке. Про??у!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стары разумны, хоць і не моцны. Вучыся мудрасці ў таго, хто да цябе знасіў кашулю Ад савета старых людзей галава не баліць
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