Здраствуйте а что такое бесконечные дроби? мне надо сообщение писать а я нечего не нашёл! памогите пожалуйста!

Математика
Здраствуйте а что такое бесконечные дроби? мне надо сообщение писать а я нечего не нашёл! памогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесконечная десятичная дробь, у которой одна или несколько цифр повторяются в одной и той же последовательности, называется периодической десятичной дробью. Повторяющиеся цифры - период - для сокращения записи пишут в круглых скобках.
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