Принять- это присоединение, приближение или неполное дейстрие

Русский язык
Принять- это присоединение, приближение или неполное дейстрие
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Автор: Гость
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Гость:
Это неясное значение.%-$&
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