Характерные особенности сухолюбивых растений
Биология
Характерные особенности сухолюбивых растений
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Сухолюбивое растение произрастает в сухом и жарком климате имеет листву и иглы защищающие их от поедания (яркий пример кактус)хранят в себе запас воды
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