Сколько времени длился период средней бронзы?

История
Сколько времени длился период средней бронзы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 2 тысячи лет.Точнее сказать нельзя потому что протяженность этой эпохи колеблется в разных регионах.
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