Очень срочно!Почему у Тура Хейердала был именно такой знак на его плоте? Дам 15 баллов
География
Очень срочно!Почему у Тура Хейердала был именно такой знак на его плоте? Дам 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это точно вопрос по географии, а не по истории?
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