Написать 3 сложных и 3 простых предложения и сделать синтаксический разбор

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Простые: Лена играла и пела песню. [ --- ==и ==] Повествовательное, невосклицательное, распространенное, двусоставное, осложнено однородными сказуемыми. Мама приготовила вкусный обед. [--- ==] Простое, повествовательное, невосклицательное, двусоставное, распространенное, без осложнений. Папа пришел с работы поздно. [-- ==] Простое, повествовательное, невосклицательное, распространенное, двусоставное, без осложнений. сложные: Бабушка смотрит телевизор, а дедушка читает газету. [-- ==], а [-- ==]. сложное повествовательное, невосклицательное 1 часть: двусоставное, распростр., без осложнений. 2 часть: двусоставное, распространенная, без осложнений Я болел, а ребята гуляли. [-- ==], а [-- ==]. Сложное, поваствовательное, невосклицательное 1 часть: двусоставное, нераспространенная, без осложнений. 2 часть: двусоставное,нераспространенное, без осложнений. Погода испортилась, и ребята разошлись. [-- ==], и [-- ==]. Сложное, повествовательное, невосклицательное. 1 часть: двусоставное, нераспространенное, без осложнений. 2 часть: двусоставное, нераспространенное, без осложнений.