Сочинение на тему "Камень-загадка Жумбактас " , помогите пожалуйста!
Литература
Сочинение на тему "Камень-загадка Жумбактас " , помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скала жумбактас находится в северной части озера боровое посредине залива .Жумбактас означает камень загадка .Она напоминает таинственого Сфинкса или юношу с развивающейся по ветру копной волос. ТЕБЕ ПОСТАВЯТ ЖИРНУЮ5!!!!!
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