Помогите мне пожалуйста виберите правельный ответ заранее спасибо Главный герой «Хамелеона»: a) Очумелов б) Овсов в) Денис Григорьев В творчестве Чехова важную роль играют внешние детали. На перемену внутреннего состо...

Литература

Помогите мне пожалуйста виберите правельный ответ заранее спасибо Главный герой «Хамелеона»: a) Очумелов б) Овсов в) Денис Григорьев В творчестве Чехова важную роль играют внешние детали. На перемену внутреннего состояния полицейского надзирателя указывает: а) узелок в руке б) снятая или накинутая на плечи шинель в) корзина с конфискованным крыжовником Отличительной чертой произведения является: а) глубокий лиризм б) искрящийся юмор, громкий смех в) пафос Жанр произведения: а) рассказ б) очерк в) повесть Автор относится к Очумелову: а) нейтрально б) с сарказмом в) с сочувствием Отношение Очумелова к Хрюкину меняется в связи с тем, что он: а) разобрался в происшедшем б) пожалел золотых дел мастера в) узнал, чья собака Особенность произведения: а) за анекдотической ситуацией скрыт глубокий жизненный смысл б) наличие нескольких рассказчиков в) высокий лиризм Смысл названия произведения связан с тем, что: а) Очумелов то снимает, то надевает шинель б) надзиратель меняет свои пристрастия и убеждения, как хамелеон меняет свою окраску

Автор: Гость