Автомобиль движется со скоростью 72 километров час выразите эту скорость в метрах в секунду. ◇♡ ☆
Физика
Автомобиль движется со скоростью 72 километров час выразите эту скорость в метрах в секунду. ◇♡ ☆
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 км/ч= 72·1000м/3600с = 20м/с
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