Автомобиль движется со скоростью 72 километров час выразите эту скорость в метрах в секунду. ◇♡ ☆

Физика

Автомобиль движется со скоростью 72 километров час выразите эту скорость в метрах в секунду. ◇♡ ☆

Автор: Гость