Каковы особенности поверхностного слоя жидкостей?
Физика
Каковы особенности поверхностного слоя жидкостей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверхностный слой жидкости находится в состоянии натяжения и обладает запасом потенциальной энергии. Поверхностный слой жидкости часто уподобляют растянутой резиновой пленке. В каком отношении эта аналогия не соответствует действительности. Поверхностный слой жидкости молекулярно подвижен. При изучении границы раздела жидкость - газ наиболее удобным методом является измерение поверхностного натяжения. Поверхностный слой жидкости по своим физико-химическим свойствам отличается от ее внутренних слоев. Равнодействующая всех сил притяжения равна нулю. Иначе обстоит дело с молекулами, которые находятся в поверхностном слое жидкости. Поверхностный слой жидкости по физико-химическим свойствам отличается от внутренних слоев. Поверхностный слой жидкости находится в состоянии натяжения и обладает запасом потенциальной энергии. Поверхностный слой жидкости молекулярно подвижен. Молекулы, образующие его, непрерывно перемещаются: одни уходят в глубь фазы, а другие, взамен ушедших, попадают в поверхностный слой из внутренних частей объема. Этот процесс, связанный с молекулярно-кинетическим. При применении твердых адсорбентов подобные явления подавлены. Поверхностный слой жидкости молекулярно подвижен. Молекулы, образующие его, непрерывно перемещаются: одни уходят в глубь фазы, а другие, взамен ушедших, попадают в поверхностный слой из внутренних частей объема. Этот процесс, связанный с молекулярно-кинетическим движением, создает как бы борьбу между молекулами жидкости и частицами растворенного вещества за место в поверхностном слое. При применении твердых адсорбентов подобные явления подавлены. Поверхностный слой жидкости по своим свойствам отличается от внутренних частей жидкости, что обусловлено молекулярными явлениями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите мне пожалуйста виберите правельный ответ заранее спасибо Главный герой «Хамелеона»: a) Очумелов б) Овсов в) Денис Григорьев...
Физика
Английский язык