Сколько глаголов из данного списка: возмещать, завещать, извещать, обещать, оповещать предвещать- относятся только к несовершенному виду?
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Сколько глаголов из данного списка: возмещать, завещать, извещать, обещать, оповещать предвещать- относятся только к несовершенному виду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четыре,т.к. глаголы: возвещать,извещать,оповещать,предвещать-это глаголы несовершенного вида. А глаголы завещать,обещать-это глаголы и совершенного и несовершенного вида,в зависимости от ситуации.
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