Сколько глаголов из данного списка: возмещать, завещать, извещать, обещать, оповещать предвещать- относятся только к несовершенному виду?

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Сколько глаголов из данного списка: возмещать, завещать, извещать, обещать, оповещать предвещать- относятся только к несовершенному виду?

Автор: Гость