Информация о прелюдии №12

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Жанр: фортепианная миниатюра, ор. 32, № 12 (в полном цикле прелюдий - № 23). Время создания: лето 1910 года. В этой пьесе композитор создает образ зимних русских просторов, по которым мчатся сани со звенящими бубенцами.Мы словно видим, как вдалеке на фоне белого заснеженного пейзажа появилась едва различимая темная точка, она приближается… И вот, уже замечаем в санях ездока, угадываем его настроение, взволнованное состояние (мелодия в альтовом регистре поручена левой руке; над нею, переливаясь, непрерывно звенит колокольчик) Мелодия льется свободно – то чуть быстрее, то - успокаиваясь (все это отражено в исполнительских ремарках композитора в нотах). Это не праздничный кортеж – это какая-то одинокая душа – страстная, мятежная, романтичная – затерявшаяся в заснеженных русских просторах. Куда она стремится? К кому?.. Музыка вызывает массу чувств, передает множество оттенков. В кульминации мы слышим и восторг, и отчаяние. Этот порыв сменяется страстной мольбой. Героя не оставляет надежда. Средняя – бурная - часть рисует скорее драму, нежели триумф. Постепенно волнение утихает, фразе, состоящей из двузвучных нисходящих «мотивов вздоха» (чувство горечи, тоски), отвечает фраза, в основе которой восходящий «мотив надежды». Звучание колокольчика, присутствующее во всей пьесе, но в средней части уступившее место выражению личной драмы героя, возвращается в заключительных тактах как образ зимнего пейзажа. Стихающая и растворяющаяся звучность в очень высоком регистре фортепиано, на сей раз, создает образ прощания и расставания. Колокольчик смолкает…