Чему равна сумма двух чисел,если она на 3 больше одгого и на 4 больше другого
Математика
Чему равна сумма двух чисел,если она на 3 больше одгого и на 4 больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма этих чисел равна семи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На луче АМ отложили отрезки АВ и АС ,АС =89 см.Найдите длинну отрезка ВС если а)АВ на 15 см длиннее чем АС б)АВ на 15 см короче АС
Русский язык
Помогите написать сочинение о Владимире Дубровском из Дубровского романа напиши плиз история написания