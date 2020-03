Описать свою гостиную что в ней находится на английском

Гость: Гость:

Описание отеля When I was in Paris last month, I lived in a luxurious and comfortable hotel. It is a five-star hotel with friendly staff. They are capable of speaking a few languages, including Russian and English. The hotel offers the first-class service and the most modern facilities for their guests. It is a new fifteen-storeyed building. The hotel is located in the center of Paris. This hotel has 100 guestrooms that are furnished with air conditioners, cold and hot shower, telephone, Wi-Fi, interactive TV and minibar. Each floor has a special smoking room. There is also a car park, family rooms and an elevator in the hotel. All hotel guests can visit the gym, the sauna and the swimming pool for free. It is an ideal place for recreation and business purposes. В прошлом месяце я посетил Париж. Я проживал в роскошном и комфортабельном отеле. Это пятизвёздочный отель с дружелюбным персоналом, который разговаривает на нескольких языках, включая русский и английский. Отель предлагает первоклассные услуги и самые современные удобства для посетителей. Это пятнадцатиэтажное здание, которое располагается в центре Парижа. В отеле 100 номеров, оснащенных кондиционерами, холодным и горячим душем, телефоном, беспроводным интернетом, интерактивным телевидением и мини-баром. На каждом этаже выделена специальная комната для курения. В отеле также есть стоянка для автомобилей, семейные комнаты и лифт. Все гости отеля могут бесплатно посещать тренажерный зал, сауну и бассейн. Это идеальное место для отдыха и работы.