Доклад для 4 класса на тему : Пчеловодство в России
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Доклад для 4 класса на тему : Пчеловодство в России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России пчеловодство распространено издавна и почти повсеместно. Однако и к концу 19 века пчеловодство в стране имело примитивный характер, — подавляющее большинство пчелиных семей содержались в неразборных ульях — колодах и дуплянках, а продуктивность пчелиных семей составляла не более 3-4 килограммов[7]. В 1910 г. насчитывалось 339 тыс. пасек (средний размер — 6 пчелиных семей) с 6 млн. 309 тыс. семей (в рамочных ульях — не более 18 %). Товарность пасек была невысокой: количество товарного мёда, получаемого в среднем от одной пчелиной семьи, не превышало 5—6 кг. За годы Первой мировой войны 1914—1918 гг. количество пасек в стране значительно уменьшилось, и число пчелиных семей к 1919 г. составило 3,2 млн. После декрета СНК РСФСР «Об охране пчеловодства» (1919), подписаного В. И. Лениным, началось ускоренное развитие пчеловодства.
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