Какому народу относится слово кофе
Русский язык
Какому народу относится слово кофе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кофе - мужской род Кофе - слово-исключение
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