Кому принадлежал Константинополь( Царьград), то есть на чьей территории был в 12-14 веках
История
Кому принадлежал Константинополь( Царьград), то есть на чьей территории был в 12-14 веках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это время Царьград находился на территории современной Турции
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