Запишите строки в которых содержится характеристика ролланда
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Запишите строки в которых содержится характеристика ролланда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главной характерной чертой Роланда была его жестокость к врагам и стремление к абсолютной власти:"Жесток Роланд! - воскликнул сарацин. - Ужель он хочет всех поработить И страны все завоевать решил? Где рать ему для этого найти?"Второй важной чертой Роланда является его неистовые духовные поиски и стремление понять свое место в мире:" О сколько можно, замолчи!-промолвил Роланд. -Не ты ли, давече, мне бога показал, Под тем кустом, что осины чахлой,Доставши уд и показавши мне?Зачем жесток теперь со мной, оверзни ж зев свой,Его открытым лицезретьжелаю!"Третьей чертой, которую отмечают все исследователи Саги о Роланде является стремление Роланда угодить вышестоящим:" О мой король, прошу, вкушай мои явства,Они особым соусом покрыты, из чресел дяди моего,Марсил
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