*6+(*1,3)=-7,3 помогите пожалуйста
Математика
*6+(*1,3)=-7,3 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6 + (-1,3)=-7,3 вот так вот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вместо звездочки запиши наибольшее двузначное число удовлетворяющие условию признака делимости (738+*):10
Математика
Волейбольных мячей в спортивном зале школы 15 шт,а футбольных -5.На сколько футболь??ых мячей меньше ,чем волейбольных?Во сколько раз футбольных мя...
Математика
В математическом кружке занимаются 19 пятиклассников причём мальчиков на 5 больше чем девочек сколько маль чиков занимается в математическом круж...