Найти S этого прямоугольника. изобрази поямоугольник который имеет S на 9 см кв мен??ше исходного и весь является его частью. исходный 15 им и 35 мм
Математика
Найти S этого прямоугольника. изобрази поямоугольник который имеет S на 9 см кв мен??ше исходного и весь является его частью. исходный 15 им и 35 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь исходного =15*35=525мм=52,5см Площадь меньшего = 52,5 - 9 = 43,5см = 435мм Стороны исходного 30мм и 14,5мм = 30*14,5=435
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