Найти S этого прямоугольника. изобрази поямоугольник который имеет S на 9 см кв мен??ше исходного и весь является его частью. исходный 15 им и 35 мм

Математика

Найти S этого прямоугольника. изобрази поямоугольник который имеет S на 9 см кв мен??ше исходного и весь является его частью. исходный 15 им и 35 мм

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