В |||-|V веках Шелковый путь в основном использовался: А.для дипломатических связей. В.для распространений религий. С.для перевозки только шелка. Д.для культурных связей. Е.для товарного обмена.
История
В |||-|V веках Шелковый путь в основном использовался: А.для дипломатических связей. В.для распространений религий. С.для перевозки только шелка. Д.для культурных связей. Е.для товарного обмена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безусловно перевозили не только шелк,но самое главное,важное это шелк. ответ С.он даже назван в честь этого материала.
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