Ящик с яблоками весит15кг.пустой ящик 3кг.на сколько яблоки легче пустого ящика.

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Ящик с ябл. - 15 кг Пуст. ящик - 3 кг На сколько ябл. > пустого ящика Решение 1) 15-3=12(кг) - весят яблоки без ящика; 2) 12-3=9(кг) - больше весят яблоки, чем пустой ящик. Ответ: яблоки весят больше пустого ящика на 3 кг.