На расстоянии s=1600 м от наблюдателя ударяют молотком по железному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук на 3 c раньше, чем звук дошел до него по воздуху. Чему равна скорость звука в стали? (скорость звука в...

Физика

На расстоянии s=1600 м от наблюдателя ударяют молотком по железному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук на 3 c раньше, чем звук дошел до него по воздуху. Чему равна скорость звука в стали? (скорость звука в воздухе принять равной 330 м/с) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость