На расстоянии s=1600 м от наблюдателя ударяют молотком по железному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук на 3 c раньше, чем звук дошел до него по воздуху. Чему равна скорость звука в стали? (скорость звука в...
Физика
На расстоянии s=1600 м от наблюдателя ударяют молотком по железному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук на 3 c раньше, чем звук дошел до него по воздуху. Чему равна скорость звука в стали? (скорость звука в воздухе принять равной 330 м/с) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух 3°19| вот как-то так
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