Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 раза больше чем велосипедиста. Сколько км. проехал каждый до встречи, если они в...

Математика
Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 раза больше чем велосипедиста. Сколько км. проехал каждый до встречи, если они встретились через 2 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130:2=65 км/ч х+ 4х=65 5х=65 х=65:5 х=13 км/ч (скорость велосипедиста) 13×4=52 км/ч (скорость мотоциклиста) 13×2=26 км (проехал велосипедист) 52×2=104 км (проехал мотоциклист)
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