Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 раза больше чем велосипедиста. Сколько км. проехал каждый до встречи, если они в...

Математика

Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 раза больше чем велосипедиста. Сколько км. проехал каждый до встречи, если они встретились через 2 часа?

Автор: Гость