Вычислите алгебраическую сумму (-5\8+(-2.6))+ (-4 целых 7\8+ (-3 целых 2\5))

Математика
Вычислите алгебраическую сумму (-5\8+(-2.6))+ (-4 целых 7\8+ (-3 целых 2\5))
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Гость:
-0,625-2,6-4,875-3,4=-11,5
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