Кто создал армению пожалуйста

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Кто создал армению пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армию создал 1985 Год!
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