Подумайте и завершите следующие предложения .При общении мне трудно...,при общении я радуюсь ....,при общении я стараюсь...,при общении я огорчаюсь...,при общении для меня очень важно...

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Подумайте и завершите следующие предложения .При общении мне трудно...,при общении я радуюсь ....,при общении я стараюсь...,при общении я огорчаюсь...,при общении для меня очень важно...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сдерживать эмоции хорошим новостям больше слушать если меня обижают быть хорошим собеседником
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