Составить предложения по английски что я мог в 4 года и что я не делал в 4 года .

Английский язык
Составить предложения по английски что я мог в 4 года и что я не делал в 4 года .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я умею прыгать. Я умею бегать.Я умею ходить .Я умею говорить
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