Пословицы о биологических явлениях. СРОЧНО!!!!

Окружающий мир
Пословицы о биологических явлениях. СРОЧНО!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце сияет, а месяц только светит (русская). Молния не сверкнет-грома не будет (турецкая).Вода и камень точит (русская). Желудь мал бывает, а из него большой дуб вырастает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить предложения по английски что я мог в 4 года и что я не делал в 4 года .
Ответить
Химия
К какому количеству вещества соответствует 49 граммов серной кислоты? С ДАНО и Реш??нием
Ответить
Другие предметы
Подумайте и завершите следующие предложения .При общении мне трудно...,при общении я радуюсь ....,при общении я стараюсь...,при общении я огорчаюсь...
Ответить
Другие предметы
Кто создал армению пожалуйста
Ответить
Химия
Какой объем занимает 20 г азота при t=40, и давлении 140 кПа
Ответить