Пословицы о биологических явлениях. СРОЧНО!!!!
Окружающий мир
Пословицы о биологических явлениях. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце сияет, а месяц только светит (русская). Молния не сверкнет-грома не будет (турецкая).Вода и камень точит (русская). Желудь мал бывает, а из него большой дуб вырастает.
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