Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе

Математика

Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе

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