Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе

Математика
Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
523-25=498 498:2=249 петушков 249+25=274 курочек
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