Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе
Математика
Из 523 цыплят выведенных в инкубаторе петушков оказалась на 25 меньше чем курочек сколько курочек И сколько петушков было выведено в инкубаторе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
523-25=498 498:2=249 петушков 249+25=274 курочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Как известно, хореическими называются стихи, написанные по схеме та-та-та-та-та-та-.... (Например, Буря мглою небо кроет ), а ямбическими написанны...
Русский язык
Помогите! Пожалуйста!1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется началь??ая форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы на...