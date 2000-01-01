2-ч=-2000 решите пжиз

Алгебра
2-ч=-2000 решите пжиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч=-(-2000) ч=-1998 Ну вот так вроде
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