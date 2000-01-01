Помогите, пожалуйста Что значит: 1) все крестьянские деревни разделены на сохи 2) крестьяне принадлежат тому, кому захотят 3) царь Фёдор Иоанович выход крестьянам заказал

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Помогите, пожалуйста Что значит: 1) все крестьянские деревни разделены на сохи 2) крестьяне принадлежат тому, кому захотят 3) царь Фёдор Иоанович выход крестьянам заказал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена, но мне кажется, что это связанно с выражением: "Юрьев день", тоесть день в который крестьяне могли переидти от одного поместщика к другому,(пока его не отменили), однако я могу ошибаться.
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