Найдите три значения переменной a ( а- однозначное натуральное число), при которых ??ыражение 4а+3 кратно 3
Математика
Найдите три значения переменной a ( а- однозначное натуральное число), при которых ??ыражение 4а+3 кратно 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6,9 Вроде просто 4x3+3=15 4x6+3=27 4x9+3=39
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