Найдите три значения переменной a ( а- однозначное натуральное число), при которых ??ыражение 4а+3 кратно 3

Математика

Найдите три значения переменной a ( а- однозначное натуральное число), при которых ??ыражение 4а+3 кратно 3

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