Как я первый раз шила фартук

Русский язык
Как я первый раз шила фартук
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На эту тему надо сочинение писать или чо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему романтическая история Дубровского и Марьи Кириловны Троекуров??й
Ответить
Биология
Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение: а) все бактерии имеют клеточное строение; б)все вирусы имеют клеточное строение; в)все животные имеют клеточное стро...
Ответить
Русский язык
Какому народу относится слово кофе
Ответить
Математика
За 3 корочки члеба и 2 кружки молока надо заплатить 20 монет. сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 монет?
Ответить
Черчение
Продолжить рассказ прятки
Ответить